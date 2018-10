Die letzte Chance: Zeigt Rapid-Elf eine Reaktion?

„Außer Didi könnt ihr alle gehen!“ Die grüne Volksseele kocht. Der Ruf, einige „Stars“ auf die Tribüne zu setzen, wird lauter. Als Rapid-Trainer sollte man sich nicht durchs Internet klicken. Macht Didi Kühbauer ohnehin nicht. Aber vor dem 0:5-Desaster in Villarreal (Stimmen oben im Video) hatte der 47-Jährige gemeint, dass „nach der Länderspielpause drei Spiele in einer Woche kein Problem sein sollten“. Doch im „La Ceramica“ wurde viel Porzellan zerschlagen. Alle versagten. Kühbauer bleibt dabei, dass er nicht „draufhauen“ wolle. Das soll in und von der Mannschaft erledigt werden.