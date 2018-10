Kollision: Autolenkerin (65) übersah den Zug!

Bei einer Kollision zwischen Pkw und Zug in Frauental an der Lafnitz sind am Nationalfeiertag der Lokführer und eine Beifahrerin mit leichten Verletzungen davongekommen: Die 65-jährige Lenkerin des Autos hatte die herannahende Bahn an einer Eisenbahnkreuzung übersehen. Der Lokführer bremste zwar noch, als er das Fahrzeug auf den Gleisen sah, doch die Kollision war nicht mehr zu verhindern.