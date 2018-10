Neues Rathaus für Oberndorf

Neue Ära in Oberndorf: Mit dem Neubau von BORG und Rathaus kommt modernes Flair in den Stadtkern. Bürgermeister Peter Schröder lädt heute, am Feiertag, zum „Tag der offenen Türe“ ein: Ab 13 Uhr gibt es Führungen und viel Information. Schon im alten Haus haben viele Prominente wie Deutschlands Alt-Kanzler Helmut Kohl in das „goldene Gästebuch“ geschrieben. Jetzt wird es fortgeführt.