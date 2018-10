Lösung für 100 Mitarbeiter von Mondi gesucht

Drei Geschäftssegmente hat die Papierfirma Mondi derzeit in Zeltweg, in Zukunft wohl nur noch zwei. Man fokussiere am Standort auf die Herstellung von Beschichtung und Folien, hieß es in einer Stellungnahme am Mittwoch. Dort sind etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt. Im Umkehrschluss hat die Produktion von Industriesäcken (Mondi Bags) mit circa 100 Mitarbeitern keine Zukunft mehr.