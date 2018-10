Landwirt (69) stürzt im Zillertal in Güllegrube

Schwerer Arbeitsunfall am Mittwochvormittag in Aschau im Tiroler Zillertal! Ein 69-jähriger Landwirt war auf seinem Bauernhof damit beschäftigt, Betonteile aus einer leeren Güllegrube mit einem Kran herauszuheben. Dabei geriet der Mann zu nahe an den Rand und stürzte folglich in die Grube. Schwer verletzt!