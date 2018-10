Prachtvolle Nostalgie

Cole Porters „Kiss Me, Kate“ ist ein echter Klassiker des Genres. An der Oper ist es nun in der schwungvollen Regie des 2017 verstorbenen Lee Blakeley zu sehen - als wunderbar nostalgischer Ausflug in die goldenen Zeiten der großen MGM-Film-Musicals. Im Orchestergraben sorgt Marcus Merkel für viel Swing.