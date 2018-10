Eklat um Aubameyang: Gabun-Star verweigert Reise

Die Folge: Aubameyang weigerte sich, an Bord des Flugzeugs zu gehen. Der Stürmer-Star flog als einziger Gabun-Profi nicht mit, reiste stattdessen nach London zurück. Was das Nationalteam aber nicht sonderlich ärgerte, denn es gewann auch ohne ihn mit 1:0 in der Qualifikation für den Afrika-Cup.