Ortschef als Hotelier: Noch ist es Mega-Baustelle

Der Bürgermeister plant ein luxuriöses Haus, in Sterne will er sich aber nicht pressen lassen. „Kategorisieren wollen wir uns nicht lassen. Wir werden einfach etwas ganz Neues für Krimml anbieten: Modern, lässig, unkompliziert. Ein Haus, das es noch nicht gab“, sagt Czerny über die Vision, die er gemeinsam mit Johann Stöckl und Ingo Czerny verwirklicht.Bürgermeister war WirtshauskindIm Tourismus war er immer schon beheimatet: Zuerst als Wirtshauskind - heute führt sein Bruder das Klockerhaus - dann als Regionalverbandschef und schließlich als Direktor der Tourismusschule in Bramberg. Jetzt verwirklicht er seinen eigenen Traum.