Mit Robotern die Welt von morgen lernen

Nein, sie ist keine Schülerin: Roboter-Dame Pepper fordert die Jugendlichen im Werkschulheim Felbertal in Ebenau. Sie programmieren, denken in die Zukunft. Auch in der Werkstatt sind Lego- und Schweißroboter mittlerweile Schulalltag. Ein toller Campus: Theorie und handwerkliches Know-how werden kombiniert.