Ein Jahr nach Stiwoll: Keine konkreten Hinweise

Die Fahndung nach Friedrich F., der am 29. Oktober 2017 in Stiwoll nahe Graz zwei seiner Nachbarn erschossen haben soll, sei auch nach einem Jahr nach wie vor aufrecht, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Kroschl. Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Todesschützen wurde aber, wie in einem solchen Fall üblich, vorerst abgebrochen. Der 66-Jährige verschwand unmittelbar nach der Tat. Von ihm fehlt bisher jede Spur, nur sein Auto wurde einen Tag später gefunden.