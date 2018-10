Max Schmiedl über nicht erfüllte Träume

„Nicht erfüllte Träume“

Fast 18 Jahre nach seinem ersten Goldalbum („1-13“) erscheint nun, gemeinsam mit dem Produzenten Alexander Kahr seine erste Single mit dem Namen „Alles“. Die Single handelt vom Leben und von nicht erfüllten Träumen, Sehnsüchten und Zielen. Schmiedl geht in dem Song der Frage nach, was wäre mit unserem Leben passiert wenn wir damals eine andere Entscheidung getroffen hätten, in eine andere Richtung gegangen wären.