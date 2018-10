Lkw streifte beim Überholen junge Mopedlenkerin

Die 15-jährige Einheimische war gegen 9 Uhr mit ihrem Motorfahrrad auf der Drautalstraße B100 von Sillian kommend in Richtung Lienz unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 35-jähriger Rumäne mit einem Kraftwagenzug. Auf Höhe der Kontrollstelle Leisach setzte der Rumäne, trotz der dort vorhandenen Sperrlinie, zum Überholvorgang an. Da ihm aber ein anderer Lkw entgegenkam, musste sich der 35-Jährige wieder einordnen. Was er laut Polizeibericht offensichtlich zu früh tat. Mit dem hinteren Ende des Anhängers streifte der Lkw die 15-jährige Motorfahrradlenkerin, die dadurch zu Sturz kam. Das Mädchen erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Es wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.