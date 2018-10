Alpenverein: Scharfe Kritik an Seilbahngrundsätzen

Die Alpenvereine aus Österreich und Deutschland haben das geplante Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm (TSSP) als einen „Angriff auf unerschlossene Naturräume“ verurteilt. Mit diesem öffne man Skigebiets-Neuerschließungen Tür und Tor, waren sich die Vertreter der Alpenvereine am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck einig. Das Seilbahnprogramm befindet sich derzeit in Begutachtung.