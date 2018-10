Salzburg: Junuzovic übernimmt das Kommando

Ein Platzverweis in der Champions-League-Quali warf den 31-Jährigen ebenso zurück wie eine Oberschenkelverletzung. Und war er dann fit, vertraute Coach Rose in den wichtigen Spielen zumeist anderen in der Startelf. in Zuletzt war jedoch ein klarer Aufwärtstrend bei Junuzovic erkennbar. Zwei Assists beim 2:1-Sieg der Bullen in Graz sind ein deutliches Indiz dafür.