Tag der offenen Tür im Tierheim sorgte für „Waus!“

Der Tierschutzverein für Tirol erfüllt seit Jahrzehnten eine wichtige Aufgabe: Die Tierheime in Mentlberg bei Innsbruck, Reutte, Wörgl und Schwaz kümmern sich jährlich um 3500 Tiere. Dass Tierschutz in unserem Land zieht, bewies der Tag der Offenen Tür am Samstag in Innsbruck: 350 Besucher feierten ein fröhliches Fest.