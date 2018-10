Didi-Nachfolge: Schmid & Mählich heiße Kandidaten

Über eine halbe Million Euro floss in das durch die vielen eroberten Punkte ausgezehrte Budget, ein Teil wird in Kühbauers Nachfolger investiert. Ohne Schnellschuss. Samstag gegen die Admira hat Sportkoordinator Marcel Ketelaer das Sagen, erst in der Länderspielpause kommt ein neuer Trainer. „Wohl ein Österreicher“, sagt Blumauer, „noch haben wir aber keine Shortlist erstellt.“ Die Favoriten sind Roman Mählich, der in Wr. Neustadt das gleiche System spielen ließ wie Kühbauer beim SKN, und Peter Stögers treuer Weggefährte Manfred Schmid. Beide Jahrgang 1971 - wie Didi.