Pfarrer: „Auf einmal war da ein Donnern“

„Sie riefen nur: ,Weg, weg!‘“

Bei der Baustelleneinrichtung am Montag passierte das Unglück: Gerade als die Arbeiter dabei waren, erste Bohrungen für die Verankerung der Betonhaken vorzubereiten, lösten sich gut 20 Gesteinsbrocken aus der Mauer, jeder an die 500 Kilogramm schwer. „Die Handwerker dürften die Bewegung in der Mauer noch gehört haben. Sie riefen nur: ,Weg, weg!‘, dann brachen die Brocken auch schon herunter“, war Lauterbacher erleichtert, dass sich alle Anwesenden noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.