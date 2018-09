Austria-Keeper Pentz „steht Großes bevor“

Dominik Prokop lächelt beim Thema Patrick Pentz: „Er hat gegen Rapid und Sturm Weltklasse gehalten - aber das erwarte ich von ihm, sage ich ihm auch immer wieder“Liga-PremiereAuswärts sorgte die Austria diese Saison für eine Premiere: Noch nie in der Geschichte der Bundesliga holte ein Team in den ersten vier Auswärtsspielen (0:1 Wolfsberg, 0:2 Salzburg, 0:0 St. Pölten, 1:0 Rapid)mit nur einem erzielten Tor vier Punkte. Die Bilanz will Trainer Thomas Letsch am Sonntag unbedingt verbessern: „Wir haben in Hartberg schon eingeplant, dass wir treffen - und auch einen Dreier holen.“