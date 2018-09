Mehr Gegenwind für Sturms Vogel? „Ich gebe alles!“

Dabei hätte für Sturm alles anders laufen können. Die Grazer waren in der Generali Arena die bessere Mannschaft. In der ersten Spielhälfte sehnte eine unterlegene Austria den Pausenpfiff herbei. Sturm hatte Topchancen, Otar Kiteishvili fand jedoch ebenso seinen Meister in Patrick Pentz wie Philipp Hosiner, dessen Kopfball der Austria-Keeper laut Vogel „mirakulös“ entschärfte. Was aber folgte, war ein Rückfall nach Seitenwechsel - und Patzer in der Defensive.