Tödlicher Qualm: 4000 Steirer sterben pro Jahr

Infos zum Volksbegehren

90.100 Steirer haben das „Don’t-smoke“-Volksbegehren bereits in der Unterstützungsphase im Frühjahr unterschrieben, in ganz Österreich waren es 591.146 Wahlberechtigte. Am kommenden Montag startet die Eintragungswoche. „Alle, die bisher noch nicht unterschrieben haben, können mit ihrem Votum von 1. bis 8. Oktober dazu beitragen, dass die Innenräume der österreichischen Gastronomie, so wie die vieler anderer Länder, rauchfrei werden“, betonen die Initiatoren.