Premierenpunkt, der keinen Eisbullen freuen darf

Erst dieser peinliche Zwischenstand (das 2:3 fiel sogar in Tiroler Unterzahl) weckte Salzburg auf. Es gab mehr Feuer und Tore von Hughes und Regner zum Ausgleich - das erste Drittel dieser Saison war gewonnen. Aber die „Haie“ trafen noch einmal in Überzahl. Harris rettete mit Swette-Hilfe die Overtime. In der die Tiroler klar weniger Chancen hatten, aber das Siegtor erzielten. Salzburg startete nur im ersten EBEL-Jahr 2004 mieser.