Zeuge überführt Serientäter

Mithilfe eines Zeugen waren die Beamten den Einbrechern bald dicht auf den Fersen. Mittlerweile konnte ein Serbe (32) als Haupttäter ausgeforscht und in Mödling festgenommen werden. Ihm und einem Österreicher (26) konnten fünf Einbrüche und Diebstähle im Bezirk Mödling sowie ein Coup in Wien nachgewiesen werden. Dabei hatten die Männer Elektrowerkzeug sowie Alu- und Kupferkabel im Wert von 22.000 Euro erbeutet. Der Serbe ist in Haft, sein Komplize auf der Flucht.