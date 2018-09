Radlerin die Tasche geraubt

Opfer eines brutalen Raubes wurde am späten Freitagabend eine Einheimische (47) in Salzburg-Nonntal. Die Frau war mit dem Fahrrad unterwegs, als sich ihr plötzlich eine Unbekannte in den Weg stellte. Diese riss die Salzburgerin vom Rad, entriss ihr die Handtasche und flüchtete zu Fuß. Das Opfer erlitt eine Verletzung am Handgelenk. Trotz der rasch eingeleiteten Fahndung durch die Polizei fehlt von der unbekannten Räuberin vorerst jede Spur. Sie dürfte nur wenig Bargeld, aber mehrere Ausweise erbeutet haben.