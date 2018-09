BW Linz verteidigt Führung ++ Wattens Zweiter

Der FC Blau Weiß Linz hat am Freitagabend zum Auftakt der 8. Runde in der 2. Liga mit einem hart erkämpften 2:0-Sieg in Kapfenberg die Tabellenführung verteidigt und hält nun bei 18 Punkten! Einen Zähler dahinter liegt weiter Wattens, das seine Aufgabe mit einem 2:0 in Steyr ebenfalls erfolgreich erledigte. Die SV Ried verlor eine Woche nach der Niederlage beim FAC auch gegen die Young Violets. Das Team von Andreas Ogris drehte die Partie im Innviertel und schlug den Aufstiegsaspiranten, der nun vier Punkte hinter den Linzern liegt, 2:1. Die Floridsdorfer gewannen bei Wacker II 1:0. Austria Klagenfurt und Wiener Neustadt trennten sich 1:1. Der SV Horn gab mit einem 2:1 in Amstetten die Rote Laterne an Steyr ab.