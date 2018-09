Harmlose Revolten

Mittlerweile hat sich Laibach aber wohl schon in so vielen Genres versucht, sich so viele Stile angeeignet, dass die Auftritte nicht mehr ganz so martialisch sind, die Diskrepanz zwischen dem Kinderchor, den Sängern und dem markanten Frontman Milan Fras nicht mehr ganz so verstörend wirkt. Vieles, was die Band an diesem Abend zum Besten gab, wirkt zu selbstreferenziell, vieles ist einfach nur redundant. Und so machte sich bald gepflegte Langeweile breit, wo einst ideologische und musikalische Welten aufeinanderprallten.