Salzburg ohne Stau, sauber und mit so viel Polizei

Wieso gab es am ersten Tag wenig Stau?

Zuerst einmal: Die andauernden Aufrufe, das Zentrum zu meiden, verfehlten die Wirkung nicht. Zeitweise sah es in der Imbergstraße oder in der Schwarzstraße aus wie an einem Sonntagmorgen: Nur wenige Autos.

Die eingerichteten Halteverbote brachten ebenfalls Erfolg. Eine logische Konsequenz: Ausbau der Mönchsberggarage, Errichtung einer Tiefgarage unter dem Makartplatz und weniger parkende Autos an den Straßenrändern.