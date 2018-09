Rapid: Die hässliche Fratze soll im Keller bleiben

In Hütteldorf ist klar: Die hässliche Fratze, zumindest bei den Ergebnissen, muss heute im Keller bleiben. Das Derby - so beteuern alle - ist abgehakt. Okay, an den Abschlüssen wurde im Training gefeilt, an den Automatismen gearbeitet. Wobei in Europa Christoph Knasmüllner und Co. ja ohnehin treffen. Nur in der Liga halt nicht