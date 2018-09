Absturz mit Mähtrak: Bauer (76) schwer verletzt

Gegen 15.30 Uhr am Mittwochnachmittag wollte der Landwirt laut Polizeibericht in Stummerberg ein abschüssiges Feld mit einem so genannten Mähtrak bearbeiten. Dabei verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gerät. Der 76-Jährige stürzte samt Mähtrak rund 50 Meter über das Feld in ein Waldstück.