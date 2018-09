Forscher suchten 20 Jahre lang

Bereits seit den 1970er-Jahren sind die großräumigen Eishöhlen im Gebiet der Rotwand bei Scheffau im Tennengebirge bekannt. Weiter in den Berg konnten die Forscher allerdings erst viele Jahre vordringen. Nach der Entdeckung der Felsbrückenhöhle 1997 stand von da an diese im Fokus der Abenteurer. Schritt für Schritt, Meter für Meter drangen sie in den vergangenen 20 Jahren in den Berg vor. „Man klettert praktisch immer entlang einer schrägen Ebene, die einer Gesteinsschicht folgt“, erklärt Frank Schöffel vom Nürnberger Speleoclub Gauno. Die Deutschen unterstützten die Salzburger Kollegen maßgeblich. Insgesamt 60 Touren wurden in dem unterirdischen System unternommen.

Eines Tages waren in einem hundert Meter langen und 40 Meter breiten Riesengang aber keine weiteren Fortsetzungen mehr auffindbar. Jahre später ermöglichte eine kleine Felsspalte an der Oberfläche doch noch eine Weiterkommen. Die Kartografien zeigten schließlich, das die beiden Kammern nur wenige Meter auseinander lagen. Kleine Verbindung durch pfeifen gefunden„Zwei Trupps machten sie durch die beiden Höhlen auf den Weg zu der Stelle“, sagt der Obmann der Salzburger Höhlenforscher Gerhard Zehentner und fügt hinzu: „Als sie den Punkt erreichten probierte man durch Pfeifen und Rufen auf sich aufmerksam zu machen.“