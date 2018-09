Polizist als „Zugpferd“ bei Pyramidenspiel?

Der groß angelegte Prozess rund um ein Pyramidenspiel in Voitsberg (wir berichteten) startet im Oktober. Dennoch musste sich bereits am gestrigen Dienstag ein Polizist (52) in Graz verantworten. Er soll im Jahr 2008 Mitspieler angeworben und Spiele verwaltet haben. Stimmt nicht, behauptet er. Vertagt!