Anhänger umgestürzt: Braut im Spital gestorben

Es hätte eine fröhliche, ausgelassene Feier werden sollen, doch die Ausfahrt in Allhartsberg mit einem Traktor samt Anhänger, auf dem am 8. September 15 Frauen Platz genommen hatten, endete in einer schrecklichen Tragödie. Wie berichtet, geriet das Gefährt plötzlich ins Schwanken und kippte kurz vor 18 Uhr in einer Rechtskurve um. 13 der Insassen wurden dabei aus dem Anhänger geschleudert.