Das „Tenzo“: Wenn der Arzt in der Küche mitmischt

Von Shaolin-Möchen bis TCM

Eine wichtige Rolle in seinem Fünf-Sterne-Haus spielt die chinesische Kultur! Das fängt bei den Shaolin-Mönchen an und hört - mittlerweile - bei der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) auf. Der letzte Clou war das „Tenzo“, Tirols (und vielleicht sogar Österreichs) 1. Gesundheits-Restaurant. Wer nun aber glaubt, dass dort nur Körndlfutter und Tofu serviert werden, irrt gewaltig. „Die meisten sind erstaunt, wenn ich ihnen sage, dass wir auch Fleisch servieren. Und viele glauben auch, dass der Arzt kocht und sich einer Apotheke bedient“, schildert Karl Reiter beim „Krone“-Lokalaugenschein am Achensee schmunzelnd.