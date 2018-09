Sportler (38) in Kletterhalle 15 Meter abgestürzt

Ein 38-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntag in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in einer Kletterhalle rund 15 Meter abgestürzt. Nach ersten Erhebungen der Polizei dürfte der Kletterer vor dem Durchstieg seinen Klettergurt nicht mit dem automatischen Selbstsicherungsgerät verbunden haben. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.