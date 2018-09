Quartier Riedenburg kommt sehr gut an!

Mit ihren beiden kleinen Kindern spazierte Nina Pfeiler über die Wiese. In knapp einem Monat wird sie eine Wohnung der GSWB übergeben bekommen. „Fünf Jahre lang haben wir darauf gewartet. Jetzt freuen wir uns schon sehr“, sagt sie. Direkt in der Anlage wird auch die Kinderzahnärztin Verena Bürkle eine neue Praxis eröffnen. „Im Moment sind wir in den letzten Planungen, wie wir unsere Wartezimmer einrichten. Die Kinder könnten auch direkt vor der Türe in der Sandkiste spielen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern und deutet auf die großzügigen Spielflächen für die Kleinsten.

Ein zentraler Treffpunkt in der Anlage soll das Cafe der Diakonie werden, welches die unterschiedlichen Gesellschaften des Quartiers verbindet. Am 1. Oktober ist die Eröffnung geplant. 18 Menschen mit Behinderung werden hier arbeiten. Auch für das Kulinarium Catering wird es ein zweiter Standort. „Damit können wir die Produktion verdoppeln“, sagt Michael König vom Diakoniewerk. Entscheidend für ein gutes Zusammenleben wird für ihn eine Moderation sein, die eine fixe Angestellte bereits betreibt. So können Konflikte schon früh aufgegriffen und gelöst werden. „Ein schönes Beispiel wäre auch: Eine alleinerziehende Mutter könnte durch das Zusammenbringen der Menschen eine Leih-Oma direkt im Quartier finden.“

Bereits im kommenden Sommer 2019 sollen dann alle 252 Wohnung des Quartiers beziehbar sein.