Trumps Lieblingsbuch auf der Grazer Theaterbühne

Kaum Emotionen

So reich dieser Abend an solch pointierten Einzeilern ist, so arm ist er an Emotionen. Das macht es für die Darsteller nicht leicht, aus ihren Figuren mehr als ein Ideen-Gerippe zu machen: Fredrik Jan Hofmanns Roark etwa ist so abgeklärt, dass er kaum Charme versprüht. Evamaria Salchers Dominique ist mehr Statue denn lebendige Figur. Einfacher hat es Florian Köhler, dessen Keating so überzeichnet ist, dass er zumindest die Lacher auf seiner Seite weiß. Solide: Franz Solar, Henriette Blumenau, Nico Link und Oliver Chomik.