Stille Nacht in aller Munde

Selbstverständlich handelt es sich dabei um ganz besondere Schmankerl. Günther Seeleitner und sein Kollege Martin Simion haben das „Jubiläumsbier 200 Jahre Stille Nacht“ zusammengebraut, und sich dabei natürlich an der damaligen Zeit orientiert. „Es ist in der Farbe dunkler, und vom Hopfen her etwas prägnanter geraten, entspricht aber durchaus dem heutigen Geschmack.“