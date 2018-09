Es geht los: So wird das Aufsteirern 2018

Der Countdown läuft: Am Freitagabend wird das Drei-Tage-Spektakel Aufsteirern mit der „Pracht der Tracht“ eröffnet, am Samstag lautet das Motto „Volxmusik on air“, und am Sonntag wird die ganze Innenstadt wieder zu einer Bühne. Hier finden Sie den Überblick über das gesamte Aufsteirern-Areal und über das Bühnenprogramm.