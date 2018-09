Die Historie einer Salzburger Musik-Institution

Dabei trotzt das Rockhouse so manchen Trends: „Zyklisch medial wird vom ’Tod der Liveclubs’ geredet“, schmunzelt Programmchef Wolf Arrer. „Dabei boomt das Live-Erlebnis wie selten.“ Den so genannten Internet-Effekt spüren natürlich auch die Institutionen: „Das Angebot wird breiter. Das Schneeball-System, was gerade angesagt ist, funktioniert anders als früher. Aber Musik allgemein ist immer in“, sieht Rockhouse-Chef Wolfgang Descho den Musiktreff an der Schallmooser Hauptstraße dank Barbereich, Proberäumen und Academy-Programm als „Generationenhaus“: „Schön, wenn Jung und Alt hier zusammentreffen.“