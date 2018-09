Volkskultur aus nah und fern beim Aufsteirern

Freitagabend wird das Aufsteirern mit der großen Modenschau „Pracht der Tracht“ auf dem Grazer Hauptplatz eröffnet. Am Samstag lautet das Motto dann „Volxmusik on air“. Und am Sonntag wird die ganze Innenstadt wieder zur großen Bühne, da gibt es unter anderem Volkskultur aus nah und fern.