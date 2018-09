Hallwanger können Tunnelbau entspannter sehen

Einer dieser betroffenen Landwirte ist Hallwangs Bürgermeister Johannes Ebner, der aber im Vorhinein festhält, wie wichtig und sinnvoll dieser Bau für die gesamte Region ist. Er hat Gründe in Kasern in der Nähe des Tunnelportals gepachtet. „Es geht für die Betroffenen hauptsächlich um Zufahrtsstraßen, die durch die Felder errichtetet werden“, erklärt der Bürgermeister und fügt hinzu: „Ich gehe davon aus, dass die ÖBB hier noch die Gespräche suchen werden.“ Durch die neuen Straßen werden Felder während der Bauphase nicht bewirtschaftbar sein. Lösungen könnten finanzielle Entschädigungen oder Ersatzflächen sein. Der große Unterschied zu den Köstendorfern ist die kurze Distanz zur Grafenholz-Deponie, welche direkt neben der Baustelle zwischen Hallwang und Kasern liegt. Diese hat ein Ausmaß von 20 Hektar und wird nach der Fertigstellung der Röhren wieder renaturiert und begrünt. Von Seiten der ÖBB hätte man sich keinen besseren Platz vorstellen können. „Leider gibt es so einen in Köstendorf nicht“, heißt es.