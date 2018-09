Steirischer Jazz-Pionier ist verstorben

Er hat für den Jazz in Graz so viel getan wie kaum ein zweiter: Der Posaunist Erich „Keks“ Kleinschuster war Bandleader in zahlreichen Formationen, Universitätsprofessor und Festival-Intendant. Im Alter von 88 Jahren ist der „Literat der Posaune“, wie Andre Heller ihn einst nannte, nun in der Nacht auf Mittwoch verstorben.