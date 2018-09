Die Pläne am Kajetanerplatz

Was wird alles neu am Salzburger Kajetanerplatz? Im städtischen Bauausschuss war am Dienstag das Siegerprojekt der Architekten Thema. Knackpunkt ist eine sündteure Brunnenverlegung, die im Viertel kaum Befürworter findet. Nach der Megabaustelle kommt heuer noch Leben in das sanierte, historische Landesgericht.