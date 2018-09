Lily Aldridge: Mit Babybauch am Catwalk

„Emotionaler Moment“

Dazu schrieb sie: „Ich bin so stolz, dass ich in der Show von @brandonmaxwell laufen durfte, obwohl ich im fünften Monat schwanger bin. Ich bin noch nicht so oft über einen Laufsteg gelaufen und dies ist definitiv ein sehr emotionaler Moment für mich. Danke Brandon, dass du mich zum strahlen gebracht hast und ein so großer Gentleman bist, ich werde dich für immer lieben! Ein Dank geht an @georgecortina, dass du und @tompecheux mir so ein schönes Make-up und so tolle Haare verpasst habt. Ich sende ganz viel Liebe an all die außergewöhnlichen Mädels, die in der Show von @johndavidpfeiffer gelaufen sind. Es hat mir so viel Spaß gemacht, auch hinter der Bühne zu sein. Alle haben meinen Bauch gestreichelt und haben mit mir diese schöne Reise gefeiert.“