Weizer Umfahrung: Grünes Licht für letzten Teil

Die 20 Prozent aus dem Weizer Stadtbudget bereiten Eggenreich indes keine schlaflosen Nächte: „Wir können es uns leisten“, so der Bürgermeister, der sich nach Bau-Ende eine massive Verkehrsberuhigung verspricht. Und zwar nicht nur in der Gleisdorfer Straße, durch die jetzt täglich bis zu 16.000 Fahrzeuge (zehn Prozent Lkw) fahren. Auch die umliegenden Gebiete, in die derzeit viele Autofahrer ausweichen, sollen entlastet werden, so die Hoffnung.