Daniela Katzenberger zeigt einem Fan ihren Busen

Daniela Katzenberger nimmt sich meistens selbst nicht so ernst und wird gerade deshalb von ihren Fans so geliebt. Dass sich die dann nicht lange bitten lassen, wenn die TV-Blondine auf Instagram zur lustigen Fragerunde aufruft, ist nicht weiter verwunderlich. Doch neben normalen Fan-Anliegen trudelten bei der „Katze“ auch die eine oder andere ganz schön freche Anfrage rein, wie sie in ihrer Story beweist.