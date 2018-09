„Nicht fair!“ Rapid-Sportchef Fredy Bickel genervt

Diese ständige Unruhe ist für Bickel „in dieser Form neu. Ich habe immer bei Klubs mit großen Ambitionen gearbeitet. Hier in Wien ist es aber so, dass vonseiten der Öffentlichkeit stets Negatives gesucht wird.“ Beispiel? „Hier wird weniger der Einzug in die Europa League gefeiert, als vielmehr gefragt, ob wir uns das überhaupt verdient haben.“