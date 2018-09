Pkw begann im Strenger Tunnel zu brennen

Der Pkw eines 30-Jährigen ist am Sonntagabend im Strenger Tunnel auf der Arlbergschnellstraße (S16) bei Strengen in Brand geraten. Der Lenker hielt sein Auto laut Polizei sofort auf der rechten Spur an und versuchte mit Hilfe eines Busfahrers mit einem Feuerlöscher und der dortigen Löschwasserleitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen zu bekämpfen.