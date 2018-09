Jared Leto begeistert Fans in der Stadthalle

In einer Tunka im Blumenmuster und darüber einem bunten Seidenmantel betrat Jared Leto um 21.15 Uhr die Bühne der Grazer Stadthalle. Es sind Auttritte wie diese, für die seine Fans den Hollywoodstar lieben, der quasi im Nebenberuf in den vergangenen Jahren auch zum Sänger und Popstar mutiert ist. Gemeinsam mit seinem Bruder Shannon hat er die Band 30 Seconds To Mars gegründet und mit Songs wie „The Kill (Bury Me)“ oder „Closer to the Edge“ die Charts erobert.