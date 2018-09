Teures E-Bike in Lienz gestohlen

In der Nacht auf Samstag stahl ein bisher unbekannter Täter in der Kärntner Straße in Lienz ein E-Bike. Das Zweirad stand auf einem Radständer bei einer Wohnanlage. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz: 059133/7230.