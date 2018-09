Schandfleck Bozner Platz in Innsbruck erneuern!

Am Donnerstag (6. Spetmeber) kann man von 15.30 Uhr bis 22 Uhr bereits zum dritten Mal italienische Lebensfreude am Bozner Platz in Innsbruck genießen. „Bella Italia“ heißt das Motto und Besucher können an der langen Tafel gemeinsam mit Freunden essen, trinken, reden und lachen. An 15 Marktständen laden italienische Produzenten und heimische Gastronomen ein, exklusive und hochwertige italienische Produkte zu kosten, zu kaufen oder direkt vor Ort zu konsumieren. Mit dabei sind die Pizzerei, die Paninothek, das Tribaun, Porkys, Enoteca, Obst&Gemüse Stauder, Salumi und Dersut Caffé.